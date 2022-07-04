NBA｜勒邦占士續約湖人兩年　球員生涯總薪酬5.32億美元破聯盟紀錄 (17:39)

原本合約明夏到期的「大帝」勒邦占士，早前曾傳或在約滿後求去，惟這名湖人頭號球星最終選擇留效，與會方續約兩年至2025年夏天，並在新合約最後一年設有球員選項，而這份合約亦令他球員生涯累積薪酬將達5.32億美元，寫下聯盟史上最高總薪酬紀錄。不過，今夏已放棄老將D侯活及「甜瓜」安東尼的湖人，在留住占士後將令目前全隊總薪酬超出工資帽上限達1600萬美元，意味須付3200萬美元豪華稅。

此外，湖人今落實將在香港時間明年3月8日早上於常規賽迎戰孟菲斯灰熊一戰，為西班牙籍名宿加素爾榮休其16號戰衣，這亦將是「紫金軍團」歷來第11名獲榮休球衣的球員。

至於NBA賽程今亦公布完整新季賽程，在香港時間10月19日早上7時上演的揭幕戰，將由波士頓塞爾特人主場面對費城76人，而同日尾場則有金州勇士迎戰湖人。而今屆同樣有5場聖誕大戰，並由紐約人於主場鬥76人打頭陣。

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