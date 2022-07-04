亞冠盃｜傑志明午16強惡鬥泰國勁旅巴吞聯 朱志光籲做好回防 丹尼冀再創歷史 (16:16)

巴吞聯vs.傑志 港台電視32台 周五下午16：00直播

傑志於4至5月到泰國出戰亞冠J組分組賽，4戰2勝1和1負得7分，最終以其中一隊最佳次名出線，成為亞冠改制後首支晉級淘汰賽階段的香港球會。藍鳥周一飛抵日本備戰，明午4時在埼玉市浦和駒場體育場，面對前季泰國聯賽（T1）冠軍巴吞聯，力爭再創歷史。

傑志早前於韓國集訓逾兩周，友賽4場3勝1負，包括以2：1反勝半力出擊的韓職球隊仁川聯。傑志主教練朱志光說，縱球隊已有逾3個月未有正式比賽，惟相信麾下經過韓國集訓後已重拾一定狀態，期望好好珍惜今次難得參賽機會，「這次是香港球隊首次殺入亞冠淘汰賽，全隊上下都會盡力再進一步」。

40歲左閘丹尼因傷錯過分組賽，現已傷癒及在早前友賽復出，明仗上陣將是第250次為藍鳥披甲。他出席賽前記者會時表明，球隊來到日本是為了勝利，「巴吞聯實力在我們之上，但傑志近年在亞冠表現一屆比一屆好，今屆分組賽在被看低一線也最終出線，我有信心明仗可踢出最佳表現爭勝」。除了安永佳及羅梓駿等港將隨港足戰亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周，一眾外援如「黑山伊巴」丹恩奴域及土庫曼國腳明加索夫，上仗正式賽事已是5月的亞冠分組賽，不過丹尼認為球員狀態問題不大，「在分組賽我們都有類似情况，結果愈戰愈勇，今次兩隊同在季初階段，相信雙方狀態不會有太大分別」。

軍情方面，陣容相比亞冠分組賽時，傑志除了中堅謝家強及陳肇鈞等人離隊，西班牙籍中場巴爾拿因分組賽最後一仗領紅牌要停賽，港足左閘陳晉一正於西班牙試腳。新加盟有巴西籍中場米基爾、港籍混血中堅周緣德及入籍翼鋒費蘭度。預計周緣德有機會「擔正」任中堅，巴爾拿的空缺由港足隊長黃洋取代，伙拍兩名森巴兵米基爾及基爾頓鎮守中場。

朱志光向本報稱，巴吞聯雲集進攻好手，「集泰國聯賽之大成」，為做好防守，防線需要一些活力，一眾中場亦要參與更多回防，「球員去到淘汰賽難免會緊張，所以要穩陣行先，保守不是壞事，臨場盡量減少犯錯，但又不能全場受壓，守住等打和只會一直消耗體能，因此中場要有好的平衡，企位都要緊密點」。

傑志於近兩屆亞冠分組賽四鬥泰國球隊均不敗，但巴吞聯為前季泰國聯賽（T1）盟主，在日本奧運隊前主帥手倉森誠帶領下，今屆亞冠G組3勝3和首名出線，今夏再羅致7名新兵，包括在分組賽曾跟傑志交手的清萊聯隊長彼迪威，將與沙勒組成泰國隊正選中場拍檔。巴吞聯在季前熱身賽6戰全勝，以及在泰國冠軍盃以3：2擊敗武里南聯，中前場除了有兩大名將、曾外流日職的泰國國腳鄧達，以及巴西籍老將迪奧高，朱志光亦點名一對新加坡名宿芬迪之子、後衛艾芬芬迪及前鋒艾辛芬迪，其中23歲射手艾辛芬迪曾於挪威聯賽落班，踢法全面，將成艾里奧為首的藍鳥防線最大考驗。

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