網球｜拿度辛辛那提復出吞敗　未傷癒需時重拾節奏迎美網 (19:12)

拿度上月打入溫布頓錦標賽男單4強,惟其後因傷宣布棄戰,相隔逾1個月在辛辛那提賽迎來復出戰。首圈輪空的他在32強面對克羅地亞籍球手哥歷,首盤曾因天雨暫停賽事,終戰至「搶七」以9:11落敗。次盤拿度力保發球局,以6:4扳回一城,惟決勝盤第6局遭哥歷破發,未能收復失地下再以3:6吞敗,無緣晉級16強。澳洲籍「壞孩子」基茲奧斯同日則以盤數3:6及2:6,不敵主場出擊的費利斯出局。

將於月底出戰美網的拿度,賽後承認發揮未如理想,並持續受腹部傷患困擾,「很明顯這並非我的最佳表現,在經歷困難時刻後要接受失利。我需要改進以及練習,這需要時間也是現實。很明顯,我未為今天的賽事準備就緒。」不過,錯失重返世界第一寶座的拿度,對在美網衝擊生涯第23項大滿貫錦標仍感樂觀,「我感到正面,在練習的層次上要進入大滿貫模式,令自己保持競爭力」。

女單方面,世界第一的波蘭籍星將施維雅達以盤數2:0挫史堤芬絲,晉級16強後將與美國籍的姬絲交手。日前擊敗「細威」莎蓮娜威廉絲的拉度簡露,亦以直落兩盤挫艾莎蘭卡過關。42歲的「大威」維納絲威廉絲,則與2020年澳網冠軍基蓮及法籍華裔小將陳夏莉妮獲發外卡出戰美網。

WHAT A WIN! 🔥@borna_coric takes out Rafael Nadal 7-6, 4-6, 6-3 to advance in Cincinnati 💪@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/Z7NuWFkXYv

— ATP Tour (@atptour) August 18, 2022