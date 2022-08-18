港超｜足總副主席霍啟山參與香港U23開操 司徒文俊再執教拒輸少當贏 (14:14)

香港U23今季24人大軍中，10名新球員全是2000年後出生的小將，包括曾效力富力R&F的陳嘉宝。球隊今早於將軍澳足球訓練中心開操，有3人因病缺陣，包括隊長中堅黃浩然、門將顏翱天及前鋒吳栢希，門將教練陳振宇同因缺席，料本周末可歸隊。

47歲前港腳司徒文俊掛靴後曾執教東方，新季重返港超出任香港U23主帥，他透露今年初重返香港足總任職青訓工作，在香港U23原主帥張健峰離任後，他跟足總技術總監安頓傾談後決定接手球隊，「這班球員好好教、接收訊息快，他們雖然年輕，但我不希望他們踢得太被動，因為這是給球員磨練、再爭取獲其他港超球會挖角的平台，球隊踢法不會對強隊就縮後踢或輸少當贏，希望踢得主動點和有足球味道多點」。據悉張健峰因將準備移民而離開足總。

司徒sir補充，不會定聯賽排名目標免增球員壓力，但期望能在個別比賽挑戰到部分港超隊。就球隊上季曾大敗數場，他稱最重要讓球員能從過失學習，避免將來再犯錯，亦稱會重視球員紀律問題，「希望球隊保持正面心態面對困難，內部互相支持」。他亦提及在交接過程中，張峰有協助他了解球員更多。

球隊主要贊助人、足總副主席霍啟山今早穿上香港U23全套球衣，參與球隊部分操練環節，包括馬騮搶波及「射龜」。他承認上季首組軍時遇到不少問題，惟他每仗入場見證球員逐場都有進步，展示信心發揮實力，認為上季是達標，展望第二季繼續與球員打成一片，期望麾下享受每場賽事及提升水平，將來為港爭光，包括入選港足U23出戰明年舉行的杭州亞運，「球隊今季平均年齡由21.3歲降至20.6歲，比上季更年輕，反映球隊繼續吸納青年球員的精神，希望他們得到機會展示實力後，可獲更多球會關注」。他補充足總聘請司徒文俊任港足U23教練，期望他現執教香港U23後，在港超為有力代表港足梯隊成員培養默契及建立團隊精神。他透露班費與上季相若。上季班費約500至600萬元，由霍啟山以個人名義出資。

球隊的5名「超齡」球員，張俊軒及袁世傑都只是23歲，作為陣中「老大哥」、27歲中場羅曉聰稱會以經驗提點首踢港超的後輩「走少點冤枉路」，「希望隊友落場放開做自己，勿有未踢過職業就驚的心態」。他又認為今季10隊港超不少都以年輕球員為主，實力接近不少，期望球隊能爭中游位置，自己個人亦會以爭取入選港足為目標。

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