英超｜簡迪唞4周鬧中場荒　車路士勢斥1.6億簽國米新星　熱刺韋斯咸白禮頓齊簽後衛 (23:06)

尼高路簡迪在打和熱刺2：2一戰中，於末段因傷退下火線，經檢查傷勢後疑傷及腿筋，或需避戰5場聯賽，至9月18日主場大戰利物浦時才有機會復出。料簡迪缺陣期間，去季被借至水晶宮及表現可人的新星干拿加歷查，料可獲得更多上陣機會，但會方鑑於另一中場高華錫亦在養傷，故此為補充中場實力，勢將日內花1300萬鎊（約1.2億港元），另加420萬鎊（約4000萬港元）浮動條款買入國米的加斯迪。這次是車路士和國米今夏第2次交易，之前一次是「藍戰士」前鋒盧卡古以借用形式回巢「藍黑兵團」。

此外，白禮頓從維拉利爾收購厄瓜多爾隊左閘佩華斯艾斯度比倫，作為轉會車路士的古古列拿的替補，而熱刺則與來自烏甸尼斯的烏杜治簽約5年，據報轉會費1500萬鎊（約1.4億港元），並將這名19歲左閘借回給該支意甲球隊一季。另外，韋斯咸完成今夏第6簽，斥資1200萬鎊（約1.1億港元）另加浮動條款，從巴黎聖日耳門簽入25歲守將泰路基拿。

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