英超｜曼聯傳大包圍覓前線「雷霆救兵」　奧巴美揚占美華迪魯爾杜馬斯上榜 (20:17)

魯爾杜馬斯在去季西甲上陣34次射入17球，於射手榜中，與皇家馬德里的雲尼斯奧斯祖利亞並列第3，僅次於皇馬的賓施馬和切爾達的伊亞高艾斯巴斯。「紅魔」亦盛傳垂青在英超打滾多年33歲的奧巴美揚及35歲的占美華迪。《The Athletic》報道指兩人所屬的球會今夏皆遇上財政問題，曼聯會方或有機會乘虛而入。

紅魔鋒線增兵之舉，成敗難料，惟在求購中場新援方面，該隊則似乎又再折一陣。坦夏格心儀的中場法蘭基迪莊至今依然仍留在巴塞隆拿，其替代品祖雲達斯的法國中場拉比奧特，則有傳已拉倒。據英傳媒報道，拉比奧特因曼聯來季未能出戰歐聯，於是索要高薪作為補償，但其叫價遠超曼聯預期。因此除非該法國中場願意減薪，否則曼聯將不會重啟談判，並改為向皇家馬德里開價5000萬鎊（約4.74億港元），求購巴西防守中場卡斯米路。

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