世盃｜巴西外圍賽鬥阿根廷取消判罰款　巴迪斯圖達籲隊友分擔美斯責任 (17:25)

巴西隊去年9月主場與阿根廷隊在世盃外對碰，惟巴西衛生部門及警方比賽期間進入球場，以違反防疫規定為由，驅逐阿根廷隊4名效力英超的球員，包括達米安馬天尼斯、盧施素、貝安迪亞及基斯甸羅美路，並指4人違反了由英國入境當地必須隔離14天的規定。這場南美大戰最終僅開賽6分鐘便告吹，南美足協其後亦宣布賽事腰斬。

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兩軍原定今年9月補賽，惟巴西足總主席昨（16日）證實，在徵詢國家隊教練團意見後，已向FIFA提出申請取消補賽，兩軍其後亦發表聯合聲明證實不會重賽。據路透社報道，巴西足總將被罰30萬瑞士法郎（約248萬港元），阿根廷隊則被罰15萬瑞士法郎。

另外，阿根廷隊名宿巴迪斯圖達近日接受訪問時，被問及國家隊在卡塔爾世界盃的爭標形勢。這名曾效力費倫天拿及羅馬的傳奇射手認為，球星美斯背負太大壓力，「我們把美斯當成耶穌一樣，他是優秀的球員，但不是耶穌，我們不應責怪他，反而要怪我們自己。若我是他的隊友，當然會把皮球傳給他。但若他遭對手緊盯，你便要給其他隊友。」53歲的「戰神」亦稱阿根廷隊要改變，「問問美斯想在哥迪奧拿麾下的巴塞隆拿效力，與隊友享受成功的喜悅，還是自己取得所有進球。我相信他在國家隊想看到所有隊友感到快樂」。

巴迪斯圖達在訪問中亦談及在2020年離世的國家隊前輩馬拉當拿，認為國家虧欠這名一代球王，「他曾做過的事有六成我不贊同，但作為球迷的我們，以及社會曾為他做過什麼？非常可悲的是，最後一次我見到他（馬拉當拿）是在電視節目上，當時他就像鬼魂一樣，我在想背後的人為了利益而要他出鏡」。巴迪斯圖達又稱退役後迷上馬球，但因擔心影響腳步舊患放棄，現時專注高爾夫球並享受退休生活。

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