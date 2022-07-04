港超｜流浪700萬班費挑戰前四　加碼獎金爭足總盃　林學曦回巢自感仍有力踢港超 (16:22)

流浪今季續重用年輕球員，簽入陳耀祖、呂卓芹及馬文政等8名U22小將。陣中「老大哥」林嘉緯、盧均宜分別擔任正、副隊長，協助提攜後輩。外援雖有阿根廷籍前鋒巴辛離隊，惟簽入兩名巴西籍球員，分別為32歲的前U19國腳中堅卡斯奧，以及曾征戰泰國聯賽的33歲射手大衛巴拉；祖連奴、林遼太及金旻奎則留效。流浪今季主場則相隔一季再次起用斧山道運動場。

流浪總監李輝立表示，球隊今季以聯賽前四為目標，料主要競爭對手為東方龍獅、冠忠南區及和富大埔。盃賽方面，他稱爭冠與否皆「隨緣」，惟透露會長莫耀強在足總盃加碼80萬元獎金冀振奮士氣，「始終奪冠能獲得亞洲賽資格，爭持較為激烈，因此球隊亦較為重視」。流浪首仗將於8月28日，在將軍澳運動場作客理文。

30歲的林學曦則闊別一季重返頂級聯賽，他透露去年小孩剛出生，並嘗試發展生意等其他範疇，因而暫別職業球壇，惟自感仍有力在頂級聯賽佔一席位，故再次回巢流浪。對於爭取重返港足，曾代表大港腳上陣11次的他也稱想再次入選，「每個在香港踢波的人都希望入選，但首先要每場做好。現在港隊是壓迫打法，而我的體能較弱，也需要加強」。

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