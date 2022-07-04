英超︱利物浦開季兩戰不勝　紐尼斯首擔正領紅被逐　高普冀汲取教訓（附精華） (17:13)

「紅軍」今仗由紐尼斯取代羅拔圖法明奴擔正，中堅則改以尼達利菲臘斯伙拍華基爾雲迪積克。利物浦上半場雖在控球權佔盡優勢，但32分鐘遭客軍一次突擊，韋費特沙夏突破越位後燙射得手，連續6場英超均先失球。

更讓紅軍憂慮的事件發生在57分鐘，紐尼斯與客軍後衛佐基姆安達臣發生爭執，並用頭頂對方下顎，直接領紅被逐。10人應戰的利物浦，結果有路爾斯戴亞斯挺身而出，61分鐘禁區頂射入世界波追平。水晶宮及後再有沙夏門前沒人看管下射中柱，兩隊最終握手言和，兩隊開季兩戰皆容未響勝鼓。

紐尼斯此役領紅，意味下仗作客曼聯的「雙紅會」須停賽。領隊高普回應麾下頭頂對手的舉動，直言球證驅逐其離場的決定正確，「這明顯是錯誤的反應，他（紐尼斯）會從這事件中汲取教訓。不幸的是，他可能需要停賽數場，這對球隊的情况並不理想」。他又透露，未來數天將跟紐尼斯討論事件。

紅軍尚待打開勝利之門，不過高普仍肯定麾下此仗的表現，「你們看過這麼多比賽，很少看到一隊球隊在少踢一人下，仍能給對手施加壓力。我能估計傳媒的標題會怎樣形容，但至少我們還是比開賽前多了1分」。他亦盛讚開齋的路爾斯戴亞斯，指該入球是最佳的回應，並讓球賽由當刻起略有生色。

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