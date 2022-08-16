桌球︱對手簽證原因棄權　傅家俊歐洲大師賽直入32強　 (20:50)

香港桌球一哥傅家俊上月在外圍賽以局數5：1擊敗大衛基拔，取得近2年半的職業賽首勝，並拿下歐洲大師賽的正賽入場券。傅家俊在正賽首戰鬥中國隊球手雷佩凡，不過後者因簽證原因而退賽，因此傅家俊不戰而勝，自動晉級32強，將會對巴基斯坦籍的艾賈比和賓治斯的勝方。

除了雷佩凡之外，中國隊還有李行和常冰玉兩人也因為簽證原因而退賽，他們的對手趙心童及當奴臣也因而直入32強。

中國隊18歲小將吳宜澤於首圈力戰下，以局數5：1擊敗比利時籍的12號種子比素，肖國棟在另一場則以直落五局輕取伊朗籍對手，周躍龍則與杜特打足9局，並以5：4險勝晉級。

其他報道：足球︱印度足協違規遭暫停FIFA會籍 U17女子世盃須改主辦地 亞洲賽資格恐被DQ

其他報道：劍擊︱6港將藉優才計劃入讀浸大 張家朗冀為未來鋪路

其他報道：英超︱利物浦開季兩戰不勝 紐尼斯首擔正領紅被逐 高普冀汲取教訓（附精華）

其他報道：意甲︱迪馬利亞意甲處子戰傳射居功 祖雲達斯首擊旗開得勝（附精華）