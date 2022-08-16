意甲︱迪馬利亞意甲處子戰傳射居功　祖雲達斯首擊旗開得勝（附精華） (14:43)

上季祖雲達斯在意甲僅以第4名完成，與冠軍AC米蘭相差達21分，今夏球隊迎來換血，其中兩大球星迪馬利亞及保羅普巴同樣以自由身來投。近年在巴黎聖日耳門（PSG）漸失地位的「天使」，今在「老婦人」開季首擊即擔正攻堅，於26分鐘以一記帶有幸運成分的窩利射門先開紀錄，及後射手華荷域於43分9金博得12碼，他親自操刀拉開比數完半場。換邊後主隊續積極進攻，終由迪馬利亞於51分鐘助攻予華荷域近門建功奠勝，以3︰0大勝薩斯索羅，暫列聯賽榜次席。

賽後華荷域大讚新隊友表現︰「與迪馬利亞合作是一件樂事，他的能力毋庸置疑，踢法亦無私，我相信他能幫助球隊重回爭標之列。」

今晨另一仗，拿玻里作客以5︰2反勝維羅納，以較佳得球力壓祖雲達斯排榜首。

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