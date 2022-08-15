英超︱利物浦迎水晶宮爭響勝鼓　高普鼓勵紐尼斯戴亞斯破門 (22:29)

利物浦vs.水晶宮 now621台 周二凌晨03：00直播

達雲紐尼斯在英超開咧戰傳射居功，助利物浦作客逼和富咸。高普說：「現在每個人都知道紐尼斯是一個合適的前鋒。他是隊中少數與眾不同的球員。他非常有活力和很強壯，技術亦棒極了。他在這裏安定下來後，自信得以提升是自然的事情。」水晶宮主帥韋拉也視紐尼斯為「紅軍」的危險人物，這名法國隊名宿說：「我們一直留意歐洲各地聯賽，包括紐尼斯曾為賓菲加取得的入球。這令他成名，所有對手都知道他的實力。」

高普同時對路爾斯戴亞斯寄予厚望，「以他的質素，絕對可以一季獨取10至15球」。高普又稱對富咸時若非欠運，戴亞斯準已開齋。然而，紅軍對水晶宮的最大爭勝障礙是至少有6名傷兵，其中以中場為重災區，據報19歲的哈維艾利洛有望臨危受命，與法賓奴及佐敦軒達臣坐鎮中場，而中堅祖爾麥迪比若最終因大腿受傷避戰，祖高美斯便很有機會伙拍華基爾雲達積克握守中路。

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