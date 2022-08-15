意甲｜羅馬凱旋摩連奴購薄餅犒麾下　恩莫比尼締里程碑領拉素響頭炮　 (20:53)

拉素昨仗開賽僅6分鐘，便有新加盟的門將麥斯米安奴在禁區外手球領紅被逐。客軍博洛尼亞憑前鋒阿拿奧杜域12碼建功開紀錄，至補時階段有蘇馬奧路兩黃一紅被逐，令兩軍同樣10人應戰。拉素換邊後憑對手烏龍球追平，至79分鐘再靠恩莫比尼破網鎖定勝局。連續5季開鑼戰建功的恩莫比尼，成意甲歷來第4人創下此里程碑。

羅馬同日憑意大利隊後衛白賴仁基斯坦迪在33分鐘建功，以1：0險勝沙蘭力坦拿。主帥摩連奴稱讚新加盟的尼曼查馬迪及韋拿杜姆為球隊帶來信心，據報更購買60件薄餅慰勞職球員。費倫天拿則有由皇家馬德里加盟的新援盧卡祖域開齋，加上對手門將完場前犯錯，以3：2絕殺作客的「升班馬」克雷莫納。

另外，明晨意甲首擊迎戰薩斯索羅的祖雲達斯，賽前據報未能與華倫西亞就出售中場艾法美路達成共識。26歲的艾法美路自2020年由巴塞隆拿加盟後未獲重用，其合約至2025年屆滿，惟意媒稱「斑馬兵」高層無意與對方提前解約。

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