英超︱倫敦打吡言和滿火藥味 兩軍主帥握手變講手領紅 杜曹批球證執法 (17:10)

車路士坐陣史丹福橋球場迎戰熱刺，「藍戰士」先由兩名新兵合力炮製先開紀錄一球，中堅高列巴尼接應左翼衛古古列拿開出角球，第一時間右腳抽射破網。熱刺於下半場68分鐘扳平，經前場逼搶後，憑中場賀積查治妙射追平。9分鐘後車路士由後衛列斯占士後上近門建功再領先，但熱刺在補時階段最後一擊由哈利卡尼頭槌破網，雙方踢成2：2握手言和。

作為今季首場倫敦打吡，除了場內不乏埋牙場面，兩軍主帥賽後由握手變罵戰更成為焦點。車路士領隊杜曹與熱刺主帥干地完場握手時，前者疑不肯放手繼而口角和有身體接觸，引發兩軍職球員推撞，結果雙雙被球證出示紅牌驅逐離場。今仗火藥味濃與球證安東尼泰萊執法尺度有一定關係，如賀積查治射入熱刺扳平一球前，其隊友賓坦古亞曾飛鏟踢跌夏維斯，但球證未有示意，干地慶祝入球時亦向着車路士一方高呼，是場邊首次與杜曹有身體接觸對罵的起因，已要由兩軍職球員上前調停；車路士再領先2：1時，杜曹還以顏色在場邊狂奔到干地一方慶祝。完場前「爆炸頭」古古列拿防守角球時，被熱刺中堅基斯甸羅美路扯頭髮倒地，但球證沒有吹罰，結果卡尼在之後的角球攻勢扳平。

杜曹賽後為跟干地握手時不肯放手解畫，「我認為與人握手時應該要望着對方眼睛，但干地不是這樣想，之後大家就有些情緒激動，但紅牌是不必要的」。他強調二人沒有心病，但趁機炮轟球證，認為熱刺兩個入球都不應該成立，「下一場我無法在場邊領軍，但球證能執法下一場嗎？什麼時候變得可以在球場上扯頭髮？若安東尼泰萊之後不再執法車路士的比賽會比較好」。

另一主角干地賽後則拒絕評論事件及球證執法尺度，認為如果有問題也只是他與杜曹之間的事，與其他人無關。不過他及後在Instagram帳號發放限時動態，上載杜曹在領先2：1時狂奔經過他身邊慶祝的片段，笑言「幸好當時沒看到他，否則一定會將他絆倒」，再加上三個笑到喊的表情符號。據報道，干地離場時在球員通道曾撞跌車路士中場高華錫，引致球員一度與熱刺教練團成員爭執。熱刺射手哈利卡尼認為打吡戰總會令兩隊職球員充滿激情，因雙方都想贏。

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