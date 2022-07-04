港超｜南區800萬班費 簽12新兵爭前4 鄭兆聰重掌主帥 新兵艾華冀年內入籍 (14:23)

南區今早在香港仔運動場主場舉行開季祈福拜神儀式，踏入區隊成立20周年，今夏簽入不少約滿球員及小將，包括艾華、基斯、李嘉耀、謝朗軒及劉學銘，以及從傑志借用何振廷、畢頓及陳傲軒等，23人大軍多達12名新兵，同時有9名球員離隊，包括夏志明、積施利、唐道碧、盧斯安奴及退役的前主教練列文等。

鄭兆聰由上季回歸任技術總監後，今季相隔逾兩年重掌南區主帥一職。他稱球隊定位為爭前4名，有信心可跟傑志、理文及東方龍獅競爭，但因上季腰斬，陣中不少球員仍需時重拾狀態。Ricky過去帶隊多起用3中堅陣式及踢穩守突擊，他稱如今陣容可讓他因應對手作不同部署，「當年球隊多中堅，現在較少。今年是我第19年執教，現在很視乎有什麼球員而踢什麼陣式，我不相信一個踢法可令球隊贏波，除非好強、好強，攻守平衡才最重要」。南區雖在季前友賽5戰全勝，但Ricky笑言：「友賽只是友賽，正式比賽是另一回事，你都睇到曼聯情况⋯⋯」。

Ricky又期望相隔3季重返南區的中堅劉學銘，能踢回當年水準，「我和他合作過，知道他可為球隊帶來多少貢獻，他現在26歲仍當打，真的要靠他自己，要訓練狀態好點、野心都要大點，回來南區踢得好，再爭取到內地或更高水平聯賽落班」。他透露早前入選大港腳、19歲的伍瑋謙為正選門將，亦期望新兵李嘉耀能像離隊的夏志明於前場分擔入球責任。

這名曾效力南華及香港飛馬的31歲喀麥隆籍翼鋒艾華，將相隔兩季重返港超，他稱想爭取生涯首個港超冠軍。鄭兆聰認為港足目前正缺乏像艾華有速度的翼鋒。30歲的李嘉耀今季與多名「堅家軍」成員各散東西，他笑言有聚有散是必經階段，但友誼仍在，透露在新東家友賽主要司職左翼衛，期望新季減少傷患，從而再次入選大港腳。

南區主席陳文俊透露，班費維持約800至850萬元，組軍基本完成，主要爭前4名，惟誠言爭標談何容易，「點同傑志和理文比」，爭亞洲賽資格也只會隨緣。他又透露，早前各隊倡議成立的港超賽會，已獲香港足總上周五董事會通過，暫定本周六舉行記者會公布細節。

冠忠南區2022/23年球員名單

門將：1蔡子濤、25伍瑋謙、29謝德謙

後衛：4川瀨浩太、5杜度、6基斯*、16翟廷峯、22謝朗軒*、26陳凱柏、44劉學銘*

中場：8李嘉耀*、11佐佐木周、14何振廷*、23容昊*、24鞠盈智、28陳傲軒*、67畢頓*

前鋒：7史提芬彭利拿、18艾華*、19簡嘉亨、20游卓峰*、21冼柏德*、27盧錦宏*

*為新加盟

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