劍擊｜羅浩天男佩挫何思朗封王　喜見團隊成長冀新季延續佳績 (21:11)

羅浩天在小組賽6戰全勝，直入32強後連挫王卓朗和任俊霖，晉級4強再以15：9擊敗陳智軒，與另一港隊隊友何思朗會師決賽。兩人在決賽爭持不下，羅浩天在初段略有優勢，終以15：11勝出。他在賽後自言表現不俗，加上漫長的國際賽季完結後，自己可以打得更加放鬆。

港隊過去半年逗留海外集訓及比賽，羅浩天指出有機會跟外國劍手對打，有助男子佩劍隊爭取佳績，「我們在今季團體有很好的成績，以前我們未試過在國際賽每站都打入團體賽前16，今季還打入亞洲賽前4，希望下季可以保持成績」。

男子佩劍隊在亞洲賽摘銅，羅浩天表示意義重大，因為這是「大師兄」林衍聰在2020年宣布退役後，團隊的首面國際賽獎牌，他説：「阿聰退役後，我們都有點迷失，好像沒人領軍，大家要想想打法和重新尋找定位。不過大家磨合過後，終於打出成績。」

為了杭州亞運，羅浩天年初從兼職運動員轉回全職，他表示「我一直都以亞運為目標，即使延期一年，我仍會保持全職身分，搏到下年」。眼見香港劍擊隊近年屢創佳績，羅浩天亦感鼓舞，「大家有好成績，讓練習氣氛更好，能推動大家一起進步」。

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