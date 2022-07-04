西甲｜巴塞首戰反高潮和波　西媒嘲「嚎哭的人」　利雲度夫斯基被指嘗苦澀「地標」 (23:03)

巴塞隆拿此役控球率達七成，「羅拔仔」與另一新兵拉芬夏比洛尼及奧士文尼迪比利，組成嶄新的進攻「三叉戟」，而3人共13次攻門，佔全隊21次射門的62%，卻未能化為入球，其間沙維換入前鋒安素法迪、奧巴美揚、中場法蘭基迪莊及新加盟的基斯爾，但終仍被堅壁清野的華歷簡奴逼和0：0，並有中場布斯基斯末段因向對手批肘「兩黃一紅」被逐。

沙維說：「己隊盡力嘗試破門卻欠效率，或者外間對球員期望太高而深受壓力。我們必須要有耐性。我信明天會更好。」惟巴塞被《馬卡報》以大標題「嚎哭的人」潑冷水，而另一西班牙傳媒則稱巴塞「尚有很多工作要做」。此外，不獲巴塞配給球衣號碼的前鋒迪比雖盛傳轉會祖雲達斯，但有消息指這荷蘭國腳或回巢曼聯。

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