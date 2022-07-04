英超｜曼聯兩連敗30年來首包尾　坦夏格稱半場想換11正選　迪基亞道歉 (19:36)

曼聯今仗兵敗如山倒，門將迪基亞難辭其咎。這名去季表現穩健的西班牙籍門神，開賽10分鐘便犯大錯，讓祖殊達施華軟弱無力的遠射漏入網窩，再在8分鐘後開龍門球時判斷失誤，由馬菲亞斯贊臣從後偷走基斯甸艾歷臣的腳下球，再於禁區射成2：0。「紅魔」之後繼續防守上不停犯錯，30分鐘，主隊再有中堅賓美在死球戰術近門力壓利辛度馬天尼斯頭槌得手，加上麥比奧莫5分鐘後藉紅魔防線前傾之機快速反擊突破得手，最終賓福特主場淨勝下半場毫無起色的曼聯4球。

紅魔連破兩項開季不光彩紀錄，而且兩場賽事踢來了無生氣，難怪坦夏格直言非常失望：「如果可能的話，半場我會換走11個正選球員。賓福特對勝利的渴望遠勝我們，而且我們這場賽事犯錯太多。事實上，我們賽前已擬定戰術計劃，然而球員一上陣就彷似將其拋諸腦後，這是不能接受的。」兩度犯下大錯的迪基亞，賽後自責是輸波罪人：「我希望負起責任。無疑我今天的表現完全在水準以下，是球隊3分盡失的主因。第一個失球我應該可以撲救，第二個失球則是由於我未有看清楚局勢。」

惟除了失誤連連外，球隊士氣低落才是紅魔更大危機。今季首次在正式賽事正選上陣的基斯坦奴朗拿度（C朗），賽後不單未有理會助教麥卡倫提醒要向作客球迷致謝，逕自步向更衣室期間，更未有和坦夏格有任何交流，而表現欠佳的哈利馬古尼及般奴費南迪斯等，則被拍攝到垂頭喪氣和不停埋怨隊友。

此外，英國《鏡報》指坦夏格賽後明言「需要買人增強實力」，實際上就是暗示紅魔今夏轉會窗引援不力，當中包括遲遲未能與巴塞隆拿就法蘭基迪莊達成轉會協議，同時對會方在C朗持續發酵的轉會風波感到非常不滿。紅魔下場英超將在下周一凌晨與客軍利物浦合演「雙紅會」。

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