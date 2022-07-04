意甲｜米蘭雙雄響頭炮　盧卡古82秒建功平紀錄　奇連士文讚重生「統治球隊」 (16:49)

AC米蘭今晨打頭陣，在主場迎戰烏甸尼斯開賽僅兩分鐘便失守，但仍憑後衛迪奧靴南迪斯開賽11分鐘射入12碼追平。相隔4分鐘後任正選的克羅地亞國腳列比錫破網，並在下半場梅開二度，加上巴謙戴亞斯亦有進帳，最終以4：2奏捷旗開得勝。今季加盟米蘭的比利時雙星迪基迪拿尼及奧歷治則分別在下半場入替，主帥皮奧利賽後稱兩人仍需時間適應意甲節奏，暗示下仗作客阿特蘭大將續獲上陣機會。

上季屈居亞軍的國際米蘭同日作客萊切，有今季重返球隊的車路士借將盧卡古任正選。這名比利時國腳開賽僅82秒便建功，追平烏甸尼斯後衛杜辛巴斯達在2011年創下的意甲最快入球紀錄。萊切換邊後憑岡比亞隊前鋒施撒爾建功扳平，但至補時階段遭絕殺，被「藍黑軍團」的荷蘭隊翼衛杜費斯於角球攻勢近門撞入，令國際米蘭以2：1險勝，連續4季意甲響頭炮。

重返國際米蘭後獲寄予厚望的盧卡古，首戰正式賽事便建功並追平意甲紀錄，球會名宿奇連士文讚揚對方將「統治球隊」，「國際米蘭就像他的第二個家，我對他再度加盟毫不意外。當然球隊整體陣容與上季有不少變動，但盧卡古將證明自己能如何適應轉變，他會再次統治球隊」。主帥施蒙尼恩沙基則明言球隊仍需收購中堅，又不滿傳媒炒作斯洛伐克隊後衛史堅尼亞的離隊傳聞。

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