劍擊︱佘繕妡主場女重封后　張家朗領銜明戰男花爭標 (22:34)

佘繕妡在小組賽6戰全勝晉級，及後連挫許思晴和黎曉瞳，與隊友朱嘉望會師8強。兩人鬥得激烈，佘繕妡戰至決一劍以15：14險勝，她在4強以14：13擊敗陳祉澄，決賽再以15：2大勝方心封后，連翊希和陳祉澄並列季軍。

佘繕妡透露自己在8強與朱嘉望相撞後感到暈眩，但休養後幸無大礙，她更表示為爭取較佳本地排名，故特意完成今個比賽才返回美國開學，「港隊遴選要看排名，我只能盡力做好自己，爭取佳績」。

總結上月世界賽，佘繕妡直言為團體歷史性殺入頭8感高興，她並盼在11月開季前沉澱一下，找出應付韓國隊的策略。她續指，為爭取代表香港出戰國際賽資格，新季目標劍指世界排名頭32位。

男子組方面，方凱申在4強以7：15不敵劉昊峯，與吳浩天並列季軍，周澤軒在決賽以15：11挫劉昊峯奪冠。方凱申直言在世界賽打入8強，世界排名亦升上新高的第29對自己意義重大，同時讓他重拾信心。港隊將放假1個月，方凱申盼11月國際賽重開時，能在劍道上展現自己。

另外，劍擊教練Gregory Koenig於今日的香港優秀教練選舉頒獎典禮中，跟殘疾人羽毛球（傷殘人士）教練劉南銘贏得個人項目高級組全年最佳教練獎。至於乒乓球教練李靜及硬地滾球教練郭克榮則奪得團體項目高級組全年最佳教練獎。

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