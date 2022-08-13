西甲︱巴塞趕及註冊4新兵踢開咧戰　羅拔仔勢演西甲「地標」 (16:56)

巴塞隆拿 vs. 華歷簡奴 now632台 明晨03：00直播

巴塞今夏一口氣簽入「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基、基斯爾、拉芬夏比洛尼、安達斯基斯坦臣及古迪，但因未符合西甲賽會的財政公平條例要求，一度未能為這5名新兵，以及剛續約的沙治羅拔圖和奧士文尼迪比利註冊。

不過，巴塞昨啟動第4次財政槓桿，向西班牙媒體製作公司Orpheus Media出售巴塞影音工作室的24.5%股份，價值1億歐元（約8億港元），因而騰出空間為球員註冊，目前5名新兵中只剩古迪仍未能註冊，意味這名23歲中堅將錯過球隊首戰。

另外，巴塞宣布與20歲中場尼高干沙利斯續約至2026年，設10億歐元（約80億港元）解約條款，並把對方外借到華倫西亞一季。

至於今晨（13日）上演的西甲揭幕戰，奧沙辛拿主場以2：1險勝西維爾。主隊9分鐘由艾斯基爾艾維拉打開紀錄，僅領先兩分鐘便遭西維爾的拉菲爾美亞近門撞入扳平。76分鐘，艾馬奧路斯射入12碼，助奧沙辛拿新球季旗開得勝。

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