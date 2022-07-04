國足｜唐佳麗登陸西甲創中國女足先河　王霜征美國聯賽　武磊離愛斯賓奴重提破巴塞大門　 (19:51)

27歲的唐佳麗曾效力江蘇蘇寧，其後轉投上海盛麗，去年獲外借至熱刺，成為首名出戰英超的中國女將。國家隊方面，唐佳麗今年2月領軍稱霸亞洲盃，當中包括在決賽對韓國隊建功，上月亦入選決選名單領軍赴日本出戰東亞盃。唐佳麗昨落實加盟在2010年成立的馬德里CFF，成為首名出戰西甲的中國女將，亦是目前第7名外流的女足球員。

而曾效力巴黎聖日耳門的中國隊前鋒王霜，昨落實加盟美國女足聯賽球隊路易斯維爾體育會，並落實穿上77號球衣。與新東家簽約1年半的王霜已抵達美國，中國女足主帥水慶霞更錄製影片向對方送上祝福。

此外，明晚西甲作客切爾達的愛斯賓奴，已落實前鋒武磊回巢上海海港，這名30歲中國隊國腳在社交平台發出告別信，稱沒有後悔3年前加盟該間巴塞鄰會，並指「我在對陣巴薩（巴塞）的比賽中進球，我經歷過降級，也經歷過晉級。我所經歷的一切都是美好的，我所有的夢想都實現了」。他為愛軍上陣126次入16。他曾於2020年初在西甲末段攻破巴塞大門，助球隊主場取得1分。

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