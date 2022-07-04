英超︱曼聯前鋒拉舒福特傳獲PSG垂青　已接觸經理人探討入「門」可能性 (18:22)

繼基斯坦奴朗拿度（C朗）後，再次傳出有曼聯前鋒欲離隊，《隊報》、《RMC》等多個法國傳媒同時披露，法甲豪門巴黎聖日耳門有意在本月轉會窗關閉前再簽入一名鋒將，目標包括曼聯前鋒拉舒福特，而PSG高層近日更已跟其兄長兼經理人在巴黎會面，報道稱這名英格蘭國腳亦渴望有新挑戰。另一目標為AC米蘭翼鋒拉菲爾利亞奧。PSG雖然前場星光熠熠，有3大球星基利安麥巴比、美斯及尼馬在陣，早前亦借入蘭斯前鋒艾傑迪基，但新帥加迪亞早前在公開場合表示，需要在前線增兵以應付多條戰線。

近年也傳過PSG有意羅致拉舒福特，這名曼聯青訓產品將於明年6月約滿，但近季因受傷患等因素表現持續低迷，包括上周英超首仗兩度錯失入球良機而備受批評。不過多間英媒表示，PSG對「福仔」估價為6000萬鎊（約5.74億港元），與曼聯要求逾1.2億鎊（約11.5億港元）轉會費相差一倍，又稱球員目前未有離隊念頭，加上「紅魔」在C朗去留成疑及安東尼馬迪爾季初受傷，或堅持今夏不會放走前鋒球員，又認為是福仔的經理人對外向曼聯施壓，爭取最有利續約條件。據雙方合約，曼聯有權自動跟拉舒福特續約1年。

此外，阿根廷傳媒報道，曼聯簽新前鋒最新目標包括PSG的29歲阿根廷隊中鋒莫路伊卡迪，或有可能先外借再季尾買斷形式羅致。另邊廂，轉會新聞專家羅曼奴等人報道，曼聯體育總監穆達夫已身在意大利都靈，準備與祖雲達斯中場拉比奧特的母親兼經理人見面，傾談薪酬等個人條款，據報球員一方要求基本年薪達700萬歐元（約5670億港元）。這名27歲法國國腳將於明夏約滿。此前報道稱，雙方球會已達成1700萬歐元（約1.38億港元）的轉會費協議。

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