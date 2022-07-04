港超︱新季港超8.27開鑼 南區香港U23打頭陣 恢復雙循環明年5.7完季 (15:36)

上季港超於1月初因本地第5波疫情而停擺，足總在2月25日宣布因疫情而腰斬球季，相隔逾7個月將於8月27日重開，揭幕戰由冠忠南區於下午3時在香港仔運動場對香港U23打頭陣，同日尾場兼開季儀式為晚上6時東方龍獅在旺角大球場對和富大埔。理文則在8月28日下午3時於將軍澳運動場迎戰標準流浪。至於晉峰、港會及另一區隊升班馬深水埗於首輪輪空，於9月3及4日才有比賽，深水埗於9月4日下午3時在深水埗運動場對港會。傑志衛冕聯賽首擊暫定為下月18日作客深水埗。至於兩場傑志對理文的大戰，首循環於10月29日先在將軍澳運動場上演，次循環則於明年5月7日煞科日舉行。

有別前季踢三循環，足總稱今季恢復雙循環形式，而在今年底卡塔爾世界盃期間、即11月20日至12月19日，港超賽程都不會休季。至於菁英盃及足總盃賽程，以及是否有高級組銀牌，足總稱盃賽詳情容後公布。據悉今季除了會舉辦菁英盃及足總盃，高級組銀牌將相隔兩季復辦。

此外，足總同時宣布10隊主場，傑志及東方續用旺角大球場，標準流浪主場改為前季使用的斧山道運動場，深水埗運動場落在區隊深水埗；香港U23則跟理文同樣使用將軍澳運動場為主場。晉峰、南區、大埔及港會，分別續用青衣、香港仔、大埔及港會足球場。

港超首3輪賽程

日期 時間 賽事 地點

8月27日（六） 15：00 冠忠南區vs.香港U23 香港仔運動場

8月27日（六） 18：00 東方龍獅vs.和富大埔 旺角大球場

8月28日（日） 15：00 理文vs.標準流浪 將軍澳運動場

9月3日（六）15：00 和富大埔vs.晉峰 大埔運動場

9月3日（六）18：00 理文vs.冠忠南區 將軍澳運動場

9月4日（日） 15：00 深水埗vs.港會 深水埗運動場

9月18日（日）15：00 深水埗vs.傑志 深水埗運動場

9月18日（日） 18：00 晉峰vs.港會 青衣運動場

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