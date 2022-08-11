桌球︱吳安儀擊敗名將杜靴迪　英國公開賽首闖正賽 (22:34)

吳安儀在月初在全英女子桌球錦標賽得亞軍後，今乘勇出戰英國桌球公開賽資格賽。這名港產「四眼cue后」開局初段狀態極佳，連贏兩局66：51和56：35，局數領先2：0。

不過，曾於1997年贏的世界冠軍的杜靴迪隨後急起直追，第3局先贏79：20，隨後在第4局「起break」打出52度，以79：20扳平局數，他在第5局以63：47再下一城，局數反超3：2。

雙方在第6局爭持不下，陷出局邊緣的吳安儀頂住壓力，以56：46扳平。她在決勝局沉着應戰，先「起break」打出47度，即使杜靴迪一度追近，但她盡展功架篤入粉紅波奠勝，細數改寫至53：40，並以局數4：3險勝杜靴迪。

吳安儀晉級9月26日展開的英國桌球公開賽正賽，是她繼2月在威爾斯公開賽資格賽以4：2力挫中國籍球手吳宜澤後，職業生涯第2次於職業巡迴賽晉級正賽。另一港將傅家俊將於周六（13日）登場，與曹宇鵬爭奪正賽入場券。

至於剛解禁復出的中國隊球手梁文博，在資格賽則以2：4不敵蘇格蘭隊的甸恩楊格出局。

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