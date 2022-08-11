羽毛球︱男拔萃學界精英賽反勝喇沙奪8年來首冠　協恩挫德望封后 (21:20)

男拔萃和喇沙會師男子組決賽，首場由男拔萃的林家滔鬥本年度精英賽個人賽男單冠軍洪峰，後者在大部分時間落後下以21：19反勝，為喇沙先拔頭籌。男拔萃的陳卓洛在次局以21：12擊敗喇沙陳熯璁，局數扳平1：1。

男拔萃主將翁璟滔在第3局登場，他在初段曾落後陳昌軒3：12，但他力追至17：17平手，並「刁時」反勝22：20；其隊友符傳寶在第4局以21：15擊敗萬明熹，助男拔萃以3：1反勝封王，繼2013/14學年後再奪冠軍。

翁璟滔賽後表示慢熱是自己的老問題，故今仗落後時未有心急，即將轉全職運動員的他亦盼在最後一年學界賽事助男拔萃奪冠，因此在場上搏盡並堅持到最後一刻，他直言勝在夠狠，並未因落後而打得綁手綁腳，「面對逆境仍要放膽去打，不要怕失誤」。翁璟滔在本年度精英賽個人賽男單得亞軍，他表示這個冠軍證明一直以來的努力皆值得，「多年一直拎第二、一直輸，今次可說是解開了我的心結。我告訴自己要堅持下去，輸了不要緊，最重要的是重新振作」。

女子組方面，協恩中學以局數3：1擊敗德望中學，協恩隊長陳穎霖賽後大讚隊友打出好表現，而今年先贏得精英賽個人賽單打冠軍，再帶領學校連奪九龍區D1錦標及團體精英賽冠軍的她，為承傳協恩一直以來的佳績而高興：「團體精英賽停辦了數年，以往我未有機會出場，今次能助協恩取得這個成績，對我是個美好的回憶。」

季軍戰方面，男子組由英華書院以局數3：2險勝聖保羅書院，女子組則有福建中學在落後兩局下反勝香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。

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