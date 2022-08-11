網球︱細威次圈止步淚別羅渣士盃　球迷搶購美網門票盼睹最終戰 (19:32)

40歲的細威以非種子球手身分參戰羅渣士盃，此役面對瑞士籍的東京奧運金牌得主賓絲，首盤遭兩破發球局下，先以2：6見負。她次盤與對手打成局數3：3平手時，因發球雙錯誤再失發球局，埋下輸波伏線，終再以4：6落敗。賓絲晉級16強後，將硬撼另一名前一姐、西班牙籍的梅古露莎。

細威日前接受時尚雜誌《Vogue》訪問時，宣布「將會遠離網球」，冀專注家庭、照料5歲女兒Olympia。她在今日賽後獲現場球迷鼓掌致敬，不禁感觸落淚。她說道：「我並不擅長告別，但再見了，多倫多；我很喜歡在這裏打球，只盼能表現更好，不過賓絲這天的發揮太出色了。」

本月底揭幕的美國公開賽，將成細威27年網球生涯的告別戰。大批球迷在網上搶飛，冀現場見證這名23項大滿貫女單冠軍球手的最後探戈。美國網球協會發言人維米亞（Chris Widmaier）表示，自細威宣告掛拍後，美網單日已賣出1.3萬張門票，當中開幕日門票約佔4500張，稱細威的退役刺激銷量，「帶來如海嘯一樣的效應」。

而另一名美籍球手嘉奧芙，則在羅渣士盃次圈與溫網冠軍雷芭堅娜激戰近2小時50分鐘，首盤以6：4先拔頭籌，次盤及決勝盤均與對方戰至決勝局，最終在壓軸一盤以細分7：3力挫對手，晉級16強對白俄羅斯籍的莎芭倫卡。

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