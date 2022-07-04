世界盃︱Now TV落實播放世界盃 揭幕戰擬提前一日舉行 改回主辦國卡塔爾打頭陣 (17:08)

今屆世盃因主辦國卡塔爾當地天氣因素破天荒於冬季舉行，但據報國際足協與卡塔爾世盃籌委會磋商後，雙方同意提早一日至11月20日開鑼，將揭幕戰改為卡塔爾隊對厄瓜多爾隊，以延續自2006年德國世界盃起，東道主打頭陣踢揭幕戰的傳統。報道稱只待國際足協會長恩范天奴與六大洲足協代表開會投票通過，便可落實新安排。此前有報道稱大會曾擔心卡塔爾隊對厄瓜多爾隊的戲碼吸引力不足，或影響揭幕戰收視率，分組賽抽籤後已將比賽時間調後，被安排在荷蘭隊對塞內加爾隊，以及B組英格蘭隊對伊朗隊之後的第3場賽事才亮相。

此外，Now TV及ViuTV今日（11日）落實取得卡塔爾世界盃的香港獨家播放權，其中Now TV將直播全部64場賽事，ViuTV將免費播放19場賽事，包括揭幕戰、兩場4強及決賽。

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