港超︱晉峰連續3季戰港超 總教練認組軍困難 感激班主繼續投資 (16:14)

上季港超因本港新冠疫情腰斬，何信賢承認球隊受球季停擺影響，自言曾不敢說服投資者繼續注資，因此對身兼足總董事的會長黃俊雄及主席鄧偉豪繼續支持球隊心懷感激，「相信大家都聽到坊間的消息，兩人都很努力，生意真的很困難，但仍義不容辭，希望為他們做到一些成績。」。他續說：「青訓並非『靠把口』，他們真的很有理念、抱負，要求我如何栽培生力軍。甚至說若有球員獲外國球會青睞，便給予機會外闖。」此外，晉峰獲足總前主席康寶駒出任名譽會長。

晉峰今季續以本地年輕球員為骨幹，新加盟球員包括上季效力東方龍獅的21歲小將伍家揚、五人足球港隊代表周睿弘，以及從青年軍提拔小將歐陽浩銘和翁嘉禧；3名外援卡爾特納、艾拔簡勞及費利浦薩均確定留隊。對於今季兩支「升班馬」和富大埔及深水埗，組軍方針同以土炮為主，何信賢強調無懼聯賽競爭更趨激烈，「有競爭才有進步，現在多了實力相近的球隊，我們要給其他球隊知道，我們有實力擊敗對方。這樣球圈才會精彩，也是球迷入場的誘因」。

晉峰今季送別領軍兩季的西班牙籍教頭艾斯達維，換上新任主教練鄧冠研。何信賢稱與新帥認識10多年，透露對方原為全職教師，最終願意犧牲正職接掌。鄧冠研過去曾執教港足U18，今季首嘗執掌職業隊，他透露讓年輕球員進步的初心不變，並會沿用球隊過往的地面傳控風格，「很開心能接觸職業足球，遇到很上進的年輕人。不論青訓教練還是職業球隊教練，目標還是讓小將進步，我們會以不同方法和訓練協助他們」。

隊長鄭璟昊將連續3季隨晉峰征戰港超，他稱年初經歷球季腰斬後，能再次踏足球場已很難得，呼籲小將珍惜機會，「所有機會都非必然，說停便會停，因此就算只是訓練，也要全力比足心機練」。32歲的他又嘆道，眼見不少同期出道的球員，近年敵不過經濟環境被逼放棄，「既然我有能力留低，希望給球圈一個信息，不要覺得所有人都放棄了，一定還有人在堅持」。新兵伍家揚則說，自感加盟晉峰後，角色跟上季在東方有所不同，冀與陣中其他年輕球員分享征戰亞協盃等經驗，與隊友一同努力踢好每仗。

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