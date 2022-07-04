歐超盃｜皇馬決戰法蘭克福　賓施馬認C朗離隊後入球大增　敵帥籲須特別提防 (21:47)

皇家馬德里vs.法蘭克福 now643台 明晨03：00直播

賓施馬與C朗在皇家曾合作9年後，後者在2018年離開，賓施馬在明晨歐超盃決戰法蘭克福前說：「C朗昔日在陣時，我的角色是助攻者，還須兼顧很多工作。他過去確在球場內外幫了我很多。他離隊後，情况不同了，我必須改變踢法和更具野心。」賓施馬過去4季為皇馬獨取131球，平均每季約入32.8球，相比於C朗離隊前的2017/18年和2016/17年球季，賓施馬分別只入12和18球，過去4季確有很大的增幅。

鑑於34歲的賓施馬老而彌堅，「法福」主帥加斯拿說：「面對皇馬，己隊當然必須特別注重防守，尤其要防禦的是敵鋒賓施馬。他真是一個難以防範的前鋒，往往是敵軍禁區的危險人物。」加斯拿又指出，他們將面對一支去季歐聯淘汰3支英超球隊和巴黎聖日耳門的勁旅，故此「我已敦促麾下定要盡力規限皇馬球員的活動範圍，使他們不易找到進攻空間」。

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