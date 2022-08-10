轉會｜迪姆華拿回巢萊比錫　德軍主帥費歷克讚好 (21:07)

迪姆華拿於兩年前，據報以4500萬鎊（約4.3億港元）轉會費，由RB萊比錫加盟車路士，但今晨約以2500萬鎊（約2.4億港元）的價錢重返萊比錫，令「藍戰士」虧蝕約2000萬鎊（約1.9億港元）。迪姆華拿說：「我曾在萊比錫擁有輝煌的時刻，已憧憬這個新球季。我期望能成為首個為這球會攻入100球的球員。」

26歲的華拿是史特加青訓產品，2016年轉會萊比錫，至2020年為止為他們上陣159次入95球。他過去兩季在車路士未能穩列正選，披甲89次只入23球，卻助球隊在去年的歐聯、世界冠軍球會盃歐超盃封王。他在社交網站感謝車路士的支持，「我永遠記得那首會歌和歌頌我的情景。我亦期待將來有機會再效力車路士」。車路士為填補華拿的空缺，據報有意收購水晶宮前鋒韋費特沙夏，而「藍戰士」中場赫臣奧杜爾則或成為交易籌碼之一。

德國隊主帥費歷克則說：「我為華拿回來德甲而雀躍。他的質素力足在任何頂級聯賽立足。他在萊比錫成長，進而成為德國國腳。我相信他將於歐聯繼續獲得考驗自己的機會。」華拿於2017年首次代表德國出賽，至今上陣53次入24球，料將會出席11月揭幕的卡塔爾世界盃。他亦曾參加2018年俄羅斯世盃，但「日耳曼軍團」在分組賽包尾出局。

此外，愛華頓完成今夏第5簽，據報斥資3000萬歐元（約2.4億港元），與來自里爾的中場阿馬度奧拿拿簽約5年，而列斯聯則與約滿貝迪斯的門將祖爾盧保斯簽約1年。另外，韋斯咸中場尼高拉華錫已抵埗都靈，勢以借將形式加盟拖連奴。

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