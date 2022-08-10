網球｜細威預告掛拍獲網壇好手致敬　麥根萊讚成就比肩米高佐敦 (17:47)

細威在2017年誕下女兒Olympia，榮升媽媽級球手，這名23項單打大滿貫得主坦承渴望挑戰名宿歌特的24座大滿貫紀錄，惟自己未能好好把握機會，她說：「有人認為我未打破歌特的紀錄，就不算是史上最佳的球員。若果我說沒想過破紀錄，那肯定是騙人的，若我打入大滿貫決賽，便會想到這件事，但可能我就是想得太多了。」

細威宣告自己將在美國網球公開賽後正式退休，並於掛拍後專注家庭，「我從不喜歡在網球和家庭中選擇，這是不公平的。如果我是男人，我就可以繼續打球，將生兒育女照顧家庭的責任留給妻子」，為網壇投下震撼彈。

細威自1995年轉打職業，27年職業生涯中取得多項成就，不論是網壇名宿或是新生代球員得悉她決定退役後，也紛紛送上祝福。「金夫人」大讚細威是全球聞名的冠軍級球員，其職業生涯啟發了新一代的球員和球迷，當她退役後，將成為最偉大的網球員。

前世界一哥麥根萊亦有同感，這名美籍名宿表示：「細威已取得一切成就，她是史上最偉大的運動員，且無分男女，其地位就像米高佐敦、勒邦占士和布拉迪一樣」。前英籍好手露絲姬亦向細威致敬，並指對方是票房保證，「她跟「大威」在過去兩個世紀推動女子網球發展，即使你對網球一竅不通，你仍會知道誰是莎蓮娜威廉絲」。

新生代的球員亦深受細威的影響，現年18歲的美籍小將嘉奧芙直言看着細威打球長大，對方更是自己打網球的主因，「網球是一項以白人為主的運動，當我看到一個像我的人能夠主宰賽場，讓我相信我也能做到」。在今年法網得亞軍的她續指，對於細威退役感到難過，並希望有機會在偶像退役前跟她交手，「希望我們在辛辛那提網賽或美網能交手，這是我的夢想之一」。

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