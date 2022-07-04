歐聯外圍賽︱燕豪芬加時險勝　與格流爭入分組賽　雲尼斯達萊對決雲邦賀斯 (17:16)

燕豪芬首回合作客打和摩納哥打1：1，此役藉柏賓華亞文在21分鐘打開紀錄，卻在58和70分鐘兩度失守落後。盧克迪莊其後先在89分鐘助攻艾歷古迪亞利斯，後於加時攻入奠勝一球，助燕豪芬險勝3：2，兩回合則以4：3過關。月尾便32歲的盧克迪莊，去季被西維爾外借巴塞隆拿，今夏被放棄後返回燕豪芬。

46歲的雲尼斯達萊今年3月展開教練生涯，與燕豪芬簽下3年合約，率領球隊獲得去季荷甲亞軍，上月尾在荷超盃曾以5：3力挫阿積士，獲得首個錦標。「雲佬」下個歐聯對手是由荷蘭同鄉雲邦賀斯領軍的格拉斯哥流浪。格流在主場以3：0大勝末段少踢1人的聖基萊斯聯，總成績反勝3：2晉級。雲邦賀斯比「雲佬」年長1歲，他早於2015年便在飛燕諾開始教波，並在荷蘭球壇擁有5個冠軍，其後曾在中超執教，去年成為格流領隊，帶領球隊獲得去季歐霸亞軍。

另外，首回合以1：0勝格拉茨的基輔戴拿模，次回合作客於法定時間負0：1須踢加時，最終基輔在加時連入兩球以2：1獲勝，總比數贏3：1。

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