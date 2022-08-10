網球︱細威預告美網後掛拍　「職業生涯正在倒數」 (00:32)

下月將滿41歲的細威為雜誌Vogue撰稿時表示，自己不喜歡使用「退役」一詞，但將於美網後「逐漸遠離網球」，她續指這是人生中最難的決定。細威在1999年美網以17歲之齡贏得美網，及後幾乎壟斷女子網壇，她在2017年懷孕8周仍贏得澳網，拿下第23項大滿貫錦標。產後休息逾一年的細威6月底在溫網復出，惟首圈爆冷不敵法籍華裔小將陳夏莉妮，她坦承想過打破名宿歌特的24座大滿貫紀錄，「我未準備好在倫敦取勝，也不知道能否在紐約勝出，但我曾幻想在美網打破歌特的紀錄，並於頒獎典禮上說再見」。

細威目前世界排名已經跌至407位，但她依然熱愛網球，在羅渣士盃勝出後指「好像在隧道盡頭看到一線光」。即使決定退役，細威仍盼好好享受餘下在球場的時光，並指往後會專注於做一個好媽媽。

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