英超︱曼聯收大量球迷反對　傳棄簽阿拿奧杜域　涉去夏歐國盃歧視風波 (22:00)

《The Athletic》等多個傳媒報道，曼聯曾考慮簽入阿拿奧杜域，球員也有意轉會，但其效力的博洛尼亞拒絕紅魔開出800萬歐元（約6400萬港元）報價，同時曼聯在社交網等收到大量球迷反對這宗轉會，最終決定放棄收購，報道稱有球迷提出這名33歲奧地利國腳於去夏歐國盃對北馬其頓隊慶祝入球時，曾向對手說出含種族歧視的內容，結果被歐洲足協停賽一場。

此外，奧地利班霸薩爾斯堡宣布，19歲斯洛文尼亞隊前鋒錫斯高將於明夏轉投「紅牛系」姊妹球會、德甲的RB萊比錫，簽約5年，粉碎這名有「新夏蘭特」之稱的新星轉投曼聯等隊傳聞。

至於曼聯羅致27歲中場拉比奧特一事上，據報快將跟祖雲達斯達成協議，預計轉會費達2000萬歐元（約1.6億港元）。報道稱這宗轉會獲紅魔領隊坦夏格支持，甚至他曾跟該名法國國腳通話，但紅魔仍需跟其經理人、拉比奧特的母親談妥球員個人條款。

另外，曼聯名宿傑斯被控襲擊前女友的案件，他在英國時間周一出庭聆訊，預計聆訊將達10天，據報名帥費格遜及名宿加利尼維利均可能需出庭作供。

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