西甲︱迪莊等4將被巴塞指續約違法　碧基願再減薪助母會註冊新兵 (21:16)

《The Athletic》昨晚披露法蘭基迪莊於上月15日收到巴塞隆拿信函，指其兩年前簽新約內容屬違法，不排除採取法律行動，如屬實球會將毋須負責該合約延遲攤還的1800萬歐元（約1.45億港元）薪金。加泰隆尼亞傳媒《RAC1》今報道，巴塞有4名球員於2020年10月續約加薪疑違法，除了迪莊，其餘3人為碧基、達史特根及基文迪朗格勒，報道稱他們當時放棄部分薪金，換取未來數季大幅加薪。

巴杜姆回覆多間傳媒強調有關續約「完全合法」。迪莊的經理人團隊僅回應，球會必須履行雙方簽訂的合約。不過，據報碧基願意與巴塞簽新約再減薪及減少獎金，以助球會能註冊新球員，巴塞同時準備跟隊長布斯基斯傾談減薪。

西甲將於周六凌晨展開新季，惟在賽會限制球會總薪酬下，巴塞今夏7名新兵仍未註冊，包括羅拔利雲度夫斯基。反觀其宿敵皇家馬德里已註冊全部球員。巴塞將繼續放走部分球員，如20歲青訓尼高干沙利斯將外借至華倫西亞，荷蘭隊前鋒迪比則傳拋售給祖雲達斯。

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