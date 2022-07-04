英超︱曼聯勢簽拉比奧特圖強　夏蘭特起孖曼城響頭炮　哥迪奧拿：鬥心比肩美斯　 (22:46)

曼聯在主場球迷的噓聲中落筆打三更，令領隊坦夏格繼2014年的荷蘭同胞尹戈爾後，成為首個在英超「地標」領軍「紅魔」敗陣的領隊。坦夏格總結敗因道：「己隊開始得不錯，惟上半場被白禮頓破門後，球隊的比賽水平和球員的自信同時下降，之後再出錯，最終被懲罰。缺乏信心這件事是不能發生的。你必須時刻保持信心，這會有利團隊的發揮。」曼聯賽後傳言會方冀從祖雲達斯簽入中場拉比奧特，並一拍即合，令該名27歲法國國腳日內將成「紅魔」另一新兵。

曼聯又傳言與33歲的奧地利國腳阿拿奧杜域扯上關係，而這名博洛尼亞球員的兄長兼經理人證實，其弟正獲歐洲一間著名球會垂青，而一般相信追獵者正是曼聯，惟據報博軍已拒絕「紅魔」的750萬鎊（約7100萬港元）首個開價。至於前日擬被曼聯垂青的拜仁慕尼黑翼鋒利萊辛尼則回應道：「這是不會發生的。我在這拜仁的很快樂，我目前發展得不錯。」

夏蘭特今晨先在36分鐘主射12碼得手，後於65分鐘接應奇雲迪布尼的妙傳再建一功，助曼城以兩球淨勝韋斯咸。「藍月」領隊哥迪奧拿對賽後獲評選為最佳球員的夏蘭特讚不絕口，「他展現鬥心，今場博到極刑並親自主射，我猜想若有人想搶着射的話，他會揮拳相向。由此可見他信心十足，我很喜歡這種態度」。

哥帥續指夏蘭特是一流射手，更將夏蘭特跟美斯相提並論，「我曾經在巴塞隆拿指導美斯，當他攻入兩球時，就會想入第3、4球。一流射手從不滿足，永遠渴望再入一球」，他相信夏蘭特有力成為禁區殺手，幫助曼城爭取更多入球。

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