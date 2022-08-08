網球｜基茲奧斯華盛頓賽膺雙料冠軍　低潮無損鬥志摘近3年首冠 (21:24)

基茲奧斯在華盛頓網賽從未輸掉發球局，決賽更以6：4、6：3擊敗西岡良仁，成功打破3年錦標荒，自2019年後再於同一賽事稱王，其世界排名亦會從63位升至37位。他在獲勝後表現激動，並指過去經歷低潮，「最重要的是我不曾放棄，努力渡過難關，繼續在場上戰鬥」。

基茲奧斯曾因過往的出位言行被貼上「壞孩子」標籤，他最近更被前女友Chiara Passari指控襲擊，本月23日要回澳洲出庭，或影響備戰29日展開的美網。不過，他稱懶理外界批評，將專心在場上爭勝，「我非常努力按自己的方式爭勝，我知道自己激勵了很多人，我會為他們而戰」。

聖荷西網賽方面，卡莎堅娜在女單決賽以2：1反勝羅渣士，贏得宣布出櫃後首冠，其世界排名亦升上第9，自2019年來首次重返前10。另外，中國女雙組合楊釗煊/徐一璠在決賽，以盤數2：0勝中華台北的詹皓睛及日籍選手青山修子獲得冠軍。

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