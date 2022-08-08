網球｜基茲奧斯華盛頓賽膺雙料冠軍　低潮無損鬥志摘近3年首冠 (21:24)

澳洲「壞孩子」基茲奧斯今日（8日）於華盛頓網球賽的男單決賽，以直落兩盤擊敗日本籍球手西岡良仁，打破近3年的錦標荒。此外，他更伙拍索克在雙打決賽勝出，成為賽會史上首名雙料冠軍。這名27歲澳洲籍球手賽後表現激動，指過去一年經歷低潮，幸保持鬥志繼續爭勝。
基茲奧斯在華盛頓網賽從未輸掉發球局，決賽更以6：4、6：3擊敗西岡良仁，成功打破3年錦標荒，自2019年後再於同一賽事稱王，其世界排名亦會從63位升至37位。他在獲勝後表現激動，並指過去經歷低潮，「最重要的是我不曾放棄，努力渡過難關，繼續在場上戰鬥」。
基茲奧斯曾因過往的出位言行被貼上「壞孩子」標籤，他最近更被前女友Chiara Passari指控襲擊，本月23日要回澳洲出庭，或影響備戰29日展開的美網。不過，他稱懶理外界批評，將專心在場上爭勝，「我非常努力按自己的方式爭勝，我知道自己激勵了很多人，我會為他們而戰」。
聖荷西網賽方面，卡莎堅娜在女單決賽以2：1反勝羅渣士，贏得宣布出櫃後首冠，其世界排名亦升上第9，自2019年來首次重返前10。另外，中國女雙組合楊釗煊/徐一璠在決賽，以盤數2：0勝中華台北的詹皓睛及日籍選手青山修子獲得冠軍。
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