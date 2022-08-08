體育｜10港將獲頒逾34萬獎學金　蔡俊彥信亞運延期利團體賽爭金 (18:32)

今屆的10名獲獎運動員為程小雅（田徑）、蔡俊彥、連翊希（劍撃）、伍家朗（羽毛球）、李皓晴、何鈞傑（乒乓球）、趙顯臻（賽艇）、何甄陶（游泳）、張瑋桓（網球）及奧斯卡（三項鐵人）。他們在今年1月起至2024年8月的32個月內，每人可獲得共港幣34.56萬元的運動獎學金。在頒贈儀式上，他們均表示計劃對他們有很大幫助，特別在疫情下經常需要長時間在海外訓練和比賽，計劃在購置器材、安排物理治療等方面提供了可靠的經濟支援。

男子花劍好手蔡俊彥上月完成世界賽後返港，待周日（14日）完成香港劍擊錦標賽後，便可放假約1個月。總結過去一年，他直言更加了解自己，並發現運動員生涯中有更多值得享受的地方，他對5月在仁川站大獎賽摘銀的記憶最深，「這是我克服奧運後的低潮，隨後在亞洲賽和世界賽，都能好享受比賽。」這名亞洲賽銅牌得主表示，希望於休息時好好沉澱，在11月展開的新季表示更好。

港府今日宣布抵港旅客的檢疫縮至「3+4」，蔡俊彥透露劍隊或回復過往比賽模式，並不會再到海外集訓逾半年，「始終不能太長時間沒見親友，這樣很難平衡生活」。他續指杭州亞運延期或是好事，「亞運延期對我沒太大影響，但對團隊很大幫助。現時我和張家朗較穩定，但未有好穩定的第3、4人，希望這一年劍隊更強，我們便好大機會衝擊金牌」。

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