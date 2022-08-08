港超︱大埔重返港超爭前8　多名當年冠軍成員回巢　鍾偉強爭再代表港足 (16:29)

和富大埔今季由前助教李恆匯回巢，簽入10多名新兵，除了有鍾偉強、李家豪、利馬及鄭子森等2018/19年港超冠軍成員回巢，亦有羅振庭、謝家榮、陳曉鋒、王力威及借將翁煦濤等港超兵助拳，再簽入兩名巴西籍外援中堅加比爾及前鋒保連奴。球隊同時有史建威、李瀚灝、安基斯及安達等老臣子隨隊升班。隊長由陳曉鋒出任，大埔新任主席林奕權早前稱，班費約800萬元。

李恆匯表示球隊組軍大致完成，「想踢足球的人仍有很多，部分於一年前更是在港超，他們想踢職業足球，只是平台有限，他們值得有多點機會」。他期望以港超經驗球員輔助這支班底較年輕的球隊，但重申：「相比3年前贏港超的大埔，跟現在剛升班的大埔是兩回事，當年大埔有伊高沙托尼及勞高等強外援，現在才勉強有兩名巴西外援助陣，加上部分華人球員停了數年職業足球，真的旨在給機會，聯賽目標只會在前8名或以上。我希望球員在球場內外都有紀律性，進攻球員都要參與防守」。他又感激在東方龍獅及理文先後跟隨主帥李志堅及陳曉明身上學習不少。

兩名前港超兵李家豪及羅振庭，分別將相隔兩年及一年重返港超，二人此前在港甲東區及佳聯元朗落班，場外要覓工作維生。已成為瑜珈導師的羅振庭稱，為重返職業賽場，工餘時間才會處理瑜伽工作；李家豪透露過去兩年做過運輸及裝家俬，因真的想再踢職業足球，故主動聯絡李恆匯而成事，對重返大埔感覺像回家，「過去兩年像因疫情而無班落，但自己不甘心和不預期就這樣完結職業生涯」。雖然二人均任右閘或要爭位，不過李家豪笑言自己可改踢中堅。

26歲翼鋒鍾偉強稱獲李恆匯招手，因而一拍即合重返大埔，他稱相比當年，無論球隊還是個人心態都有不少改變，「當年在大埔仍年輕，覺得很多事還有空間改善，現在26歲和經歷了傷患，所有事都要變得成熟」。強仔過去有一年半受左膝半月板傷患困擾，錯過為港足出戰亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周，他稱未來期望透過更多比賽提升狀態，爭取重返港足及在明年亞洲盃決賽周爭一席。

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