英超︱曼城衛冕首擊征韋斯咸　哥迪奧拿未續約　稱去留非取決於歐聯 (21:21)

韋斯咸vs.曼城 now611/621台 今晚23：30直播

哥迪奧拿說：「我的生活並不依賴歐聯。我固然希望能帶領曼城稱雄歐洲，但卻不能視之為必然成功的事情。」他自2011年率領巴塞隆拿在歐聯封王後，這些年便與冠軍緣慳一面，而最佳成績只是前季協助曼城獲得亞軍。他指出自己的最大目標，是協助球隊和球員都能一直進步，球隊最終成績相對地並不重要，「若奪標，我們便是天才，否則就是失敗者。其實什麼都沒有改變」。他續稱如果明夏離開曼城便會好好休息一下。

曼城的近季爭標勁敵利物浦昨晚作客只能逼和「升班馬」富咸，禍不單行是繼中場阿歷士張伯倫和居迪斯鍾斯養傷，以及拿比基達正抱恙後，堤亞高艾簡達拿對富咸一役也於51分鐘傷出，領隊高普賽後坦言這名中場主將「情况不妙」，惟亦堅稱中場人腳仍充裕，並指拿比基達將可復出。此外，富咸據報已同意簽入李斯特城中堅維斯達加特。

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