足球︱PSG法甲派5蛋攞頭威　巴利恩斯治尼建功助美職新東家凱旋 (19:33)

尼馬先在9分鐘接應美斯傳送先拔頭籌，後於26、38和80分鐘，分別助攻阿舒拉夫、馬昆奴斯哥利亞和美斯。86分鐘，美斯接應里安度柏利迪斯「過頭波」後心口控定後，隨即施展「倒掛金鈎」射門得手，使克萊蒙特主場吞下5蛋。

加迪亞說：「我們承認隊內有很多具天賦的球員，大家此役都專注於奪回控球權。自從來到這裏後，球隊就非常接受我。他們喜歡一起努力，一起追求足球的樂趣。可是聯賽是漫長的，這只是第1場比賽。」他又表示不願冒險派遣有輕傷的基利安麥巴上陣，並稱「若今仗是硬仗或歐聯比賽，他是會披甲的。他應可在下場聯賽迎戰蒙彼利埃時復出」。麥巴比上場法冠盃大勝南特時因停賽無緣上陣。

德甲方面，去季亞軍多蒙特憑老將馬高列奧斯於10分鐘門前建功，主場以1：0挫末段少踢1人的上屆季軍利華古遜，而美中不足的是，「蜂兵」新兵前鋒艾迪耶美在上半場段已告傷出。蘇超勁旅些路迪藉中場祖達三次助攻，作客以3：1挫羅斯郡，而打開紀錄的球員是日本國腳古橋亨梧。

此外，美職球隊FC多倫多在新兵恩斯治尼取得開齋入球，作客以4：3險勝拿舒維爾，而FC洛杉磯則有加里夫巴利建功，作客以4：1大勝皇家鹽湖城。此外，由朗尼執教的華盛頓聯主場與紐約紅牛打和0：0後，落實與來自水晶宮的31歲前鋒賓迪基簽約兩年半。

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