英超︱車路士響頭炮　阿朗素勢投巴塞　愛華頓中堅骨折料唞3個月 (17:18)

「藍戰士」新援史達寧及高列巴尼今仗齊獲正選。去年11月因韌帶傷患長唞的芝維爾，事隔9個月後首次正選上陣；他在上半場補時階段，被敵軍中場杜哥利拉跌博得12碼，由佐真奴擔任劊子手射入。日前從白禮頓來投的左閘古古列拿，於75分鐘入替高列巴尼演「地標」。車路士終保持一球勝果，首戰旗開得勝。

杜曹賽後說，雖球隊僅獲小勝，「勝利就是勝利，現在需要建立球隊的信心。當然我們需要持續改進，對批評持開放態度」。左翼衛馬高斯阿朗素此役未入選20人大軍，杜曹賽後則確認會方已答應讓他離隊，因此不安排他應戰，「他是可以出場的，但我不認為這樣是正確的做法」。阿朗素傳言將會加盟巴塞隆拿。

此外，愛華頓後衛賓葛菲特此仗開賽10分鐘，在一次回傳失誤後，回防欲攔截客軍前鋒夏維斯腳腕嚴重拗傷，需由擔架抬離場並送院。主帥林柏特賽後透露該名英格蘭隊中堅腓骨輕微骨折，料需休息2至3個月。而拖肥另一後衛耶利文拿，換邊後亦因傷退下火線。

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