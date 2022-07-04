田徑｜男女拔萃稱霸精英賽　葉景維男子200米締U18港青紀錄 (20:38)

賽事繼2016/17學年後再度舉辦，不分甲、乙、丙組、以公開組形式進行。今年6月在港九區第一組（D1）包辦男甲100米、200米雙金的葉景維，今於該兩項目均以初賽首名姿態晉級決賽。他在200米決賽造出21.61秒奪金，並打破麥進浩於2019年創下的U18港青紀錄（21.87秒）；他在不足1小時後轉戰100決賽，惟以0.07秒之差不敵跑出10.72秒的隊友張灝軒，個人收穫1金1銀。

男拔萃最終在團體總分獲140分，以87分拋離第2的旅港開平商會中學，首當學界田徑團體雙料冠軍。隊長之一的葉景維，稱打破U18紀錄是意料之外，「無想過（破紀錄），只是做好每一槍，跑好今日的比賽」。另一名隊長黃皓正則在跳遠掛銀，他認為精英賽宏集全港各區好手，比賽體驗較D1不同，「平時D1只是港九學校之間競爭，這次加入新界區精英比拼，感覺比較熱鬧、興奮」。

女子組方面，女拔萃以總分98.5分，力壓勁敵德望學校及協恩中學奪得女子團體冠軍。女拔萃隊長吳潁蕎透露，學校上月進入考試期，備戰時間因而較短，「大家考完試都恢復正常訓練，很感激一班師妹努力，為學校爭分」。另一隊長龐天欣則表示，出戰D1時需背負連霸壓力；精英賽相比下，以做好自己為目標。

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