壁球｜李浩賢告別戰第4名謝幕　寄語後輩放眼更高舞台　劉子均何子樂稱王封后 (19:24)

港隊「大師兄」李浩賢在季軍戰跟黃祉謙鬥足55分鐘，以局數2：3飲恨，他直言首局已感疲累，但抱着「贏得一分得一分」的心態作戰，他亦讚揚黃祉謙今場表示出色，樂見後輩進步，並期待師弟妹續爭佳績，「他們發揮到自己應有水準，應該達到前輩所得的成就，不過他們應把目標放得更高，不能滿足於此，希望他們可以踏上比亞運更大的舞台」。總結職業生涯，李浩賢直言就似行山，途中有起有落，但至今依然無悔。他將轉任陪練員，並會在浸大繼續學業。

至於劉子均在決賽面對梁子軒時，大部分時間處於下風，但這名2號種子保持耐性，兩度戰至刁時下扳平局數2：2。劉子均在決勝局曾落後6：10，但他一口氣連追6分，苦戰75分鐘下，以盤數3：2反勝。他在賽後表示開局自亂陣腳，但自信憑體能致勝最終也能打出賽前部署，而首奪香港錦標賽冠軍對自己意義重大。

女子組方面，頭號種子何子樂在決賽負傷上陣，跟湯芷穎激戰55分鐘下以局數3：1勝出，她在賽後鬆一口氣地說：「經常看到報道說我是一姐，現在我終於做到了」，陳善鈺在季軍戰則以局數3：1擊敗李嘉兒。

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