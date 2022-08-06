英超｜阿仙奴揭幕戰兩蛋贈水晶宮　阿迪達透露增兵計劃未結束（附精華） (16:08)

阿仙奴在英超揭幕戰面對由名宿韋拉倒戈領軍的水晶宮，兩軍賽前近8次交手，「兵工廠」僅得1勝5和2負，是役面對「剋星」，今夏新兵加比爾捷西斯及辛真高齊擔正，而外借回收的後衛威廉沙列巴亦首於正式賽事披甲，伙拍加比爾馬加希斯鎮守中路。

開賽初段阿仙奴反客為主，於門前製造多次攻勢，並於20分鐘藉布卡約沙卡開出角球，由辛真高頭槌二傳予伏兵門前的加比爾馬天尼利頂入先開紀錄，亦是英超史上首名巴西籍球員取得英超揭幕入球。不過，水晶宮及後積極反撲，但多次攻勢均未能射破兵工廠門將蘭斯度爾的十指關之餘，更於85分鐘被沙卡右路一次傳中，由後衛馬克古希情急解圍誤頂入自家大門「擺烏龍」，最終阿仙奴淨勝兩球旗開得勝。

賽後阿迪達滿意麾下攻守發揮，但強調仍有不少進步空間，「取勝是最重要一點，是役對手確有不少機會，這亦是考驗防守能力的時候」。此外，他又透露球隊今夏增兵計劃未結束，或仍有新兵將會來投。

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