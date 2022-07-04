英超｜阿仙奴開鑼戰征水晶宮　富安健洋等3將復操候命　阿迪達盼從上次大敗領取教訓 (23:07)

水晶宮vs.阿仙奴 now611/621台 明晨03：00直播

阿迪達說：「富安健洋、基蘭泰亞尼及法比奧韋拉因為受傷關係，缺席了大部分季前熱身賽，他們對阿仙奴是很重要的。若他們進展良好，作客水晶宮可以候命。」故此，阿仙奴隊中現只餘中場伊美路維一名「十字軍」。阿迪達對加比爾捷西斯及可司職左閘或左中場的辛真高期望甚殷，他說：「當你引入曾在頂級球隊取得成功的球員，他們自然會被寄予厚望。」他特別提及捷西斯目前的阿仙奴所踢的9號位置，有別於以往在曼城，所以仍需要一些時間適應。

水晶宮領隊韋拉去季英超倒戈阿仙奴取得勝和各一，其中上次交手於主場以3：0大捷，阿迪達說：「水晶宮上季展示主場威力，是一支難以對付的球隊。我希望球隊能從那次敗走中領取教訓。」此外，阿仙奴中場盧卡斯托拉拿據報已同意轉會土超球隊加拉塔沙雷，轉會費是550萬鎊（約5200萬港元）。這名烏拉圭國腳於2018年由森多利亞加盟阿仙奴，過去兩季先後被借至馬德里體育會和費倫天拿。他共為阿仙奴上陣89次入4球。

此外，英超成立30周年，網路市場調查公司YouGov早前為這聯賽評選歷來最佳球員調查，結果阿仙奴名宿亨利以15%獨占鼇頭，第2至10名依次是基斯坦奴朗拿度（C朗）、舒利亞、簡東拿、謝拉特、柏金、穆罕默德沙拿、奇雲迪布尼、傑斯和阿古路。

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