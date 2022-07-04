英超｜古古列拿簽約車路士6年　轉會費總值5.9億　艾斯派古達續約兩年 (19:25)

保亞利今夏入主車路士後，球會前途成謎，踏入今夏更星散，前鋒盧卡古外借國際米蘭外，中堅魯迪格和安達斯基斯坦臣分別轉會皇家馬德里及巴塞隆拿，而艾斯派古達和左翼衛馬高斯阿朗素，亦被巴塞追獵而顯得若即若離，並在爭奪列斯聯翼鋒拉芬夏比洛尼，以及西維爾守衛祖利斯古迪中不敵巴塞，令領隊杜曹坦言，球隊仍未為開季準備就緒。

車路士今有轉機，終說服艾斯派古達留隊簽約至2024年，可司職左閘和左翼衛的古古列拿則以轉會費加獎金條款共6200萬鎊（約5.9億港元）加盟。預料「藍戰士」將繼續球員棄舊迎新行動，事關據報包括前鋒巴舒亞伊、中場巴克里和比利基莫亞等6名球員，仍未獲配球衣號碼，其中巴舒亞伊傳言獲有中鋒魯爾占美尼斯正在養傷的狼隊垂青。

愛華頓去季險告降班，此際情况不比車路士好，理由是他們將射手李察利臣售予熱刺，並有鋒將卡維特利雲因觸傷膝蓋避戰6周，鋒將荷西朗頓停賽，進攻中場安祖斯唐辛等4將也因傷缺陣，故此倒戈車路士的領隊林柏特稱，會將中場迪利阿里推前攻堅。「林伯」說：「他擁有爭取入球的本能，是有可能做『士哥手』的。這可令他重拾比賽信心。這亦是我年初將他由熱刺帶來愛華頓的原因。」阿里曾在熱刺錯串演前鋒，近年表現卻急走下坡，今年1月加盟「拖肥」後，在去屆英超半季披甲11次顆粒無收。

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