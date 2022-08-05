壁球｜「大師兄」李浩賢港壁賽4強止步　正式告別球員生涯 (22:34)

早前透露將於今屆港壁賽後掛拍的李浩賢，今面對師弟兼「剋星」劉子均，在首局一度領先9：3下，被對方後來居上先輸12：14，次局戰至中段一度領先9：6的李浩賢，再被對方連取5分輸9：11，落後局數0：2。第3局劉子均一直保持領先優勢，即使李浩賢末段追成10：10進入刁時，但仍被師弟連取兩分輸10：12，直落三局告負，憾別球員生涯。而劉子均明日將出戰決賽，與同樣直落三局擊敗黃祉謙的梁子軒爭冠。

2006年在亞青賽及港青賽奪冠的李浩賢，當年曾膺年度香港傑出青少年運動員，並曾代表港隊參戰三屆亞運，共奪2銀3銅佳績，惟近年受傷患困擾表現不如前，他早前透露，退役後有意改執教鞭，續為壁球壇出一分力。

女單4強方面，港隊「一姐」何子樂以局數3：1擊敗衛冕的李嘉兒過關，而湯芷穎則在另一仗激戰5局險勝二號種子陳善鈺，二人明爭后冠。

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