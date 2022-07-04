足球｜PSG斥1500萬歐元簽葡國腳連拿度辛捷士　新帥加迪基信有利隊內良性競爭 (17:12)

巴黎聖日耳門今夏針對中後場引入多名新兵，其中24歲葡萄牙隊中場連拿度辛捷士今趕及於開季前正式亮相，落實與PSG簽下5年長約，他在球會官網的聲明表示，深信加盟這支法甲勁旅是正確決定，很高興與昔日在里爾合作的主帥加迪亞再度並肩。而加迪亞亦表示︰「我相信他可在這裏獲得更多進步，PSG陣中有很多頂級球員，他的到來可為隊內帶來良性競爭。」

西甲方面，被巴塞隆拿投閒置散的前鋒巴夫韋迪及後衛烏姆迪迪，未在會方新季球衣號碼佔一席位，其中與巴塞尚餘兩年合約的巴夫韋迪，傳獲西班牙及沙特阿拉伯球會垂青，惟因轉會費問題成轉會障礙，據報他已要求會方支付兩年全薪讓其成為自由身。

至於巴塞青訓出身的22歲中場列基佩治，今落實轉投美職球會洛杉磯銀河，簽約3年，但巴塞可獲優先回購權之餘，若銀河未來賣予他隊，巴塞亦可在該宗轉會獲取一半轉會費收益。

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